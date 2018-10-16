Гвардиола высказался о назначении Анри главным тренером "Монако"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о назначении Тьерри Анри на пост наставника "Монако".

"Вчера я послал ему сообщение. Он хороший человек и заслуживает самого лучшего. На самом деле, я очень счастлив за Анри. Надеюсь, что он проделает хорошую работу в "Монако" - сказал рулевой "горожан".

Напомним, что Анри выступал под руководством Гвардиолы в "Барселоне" в период с 2008 по 2010 год.

С "Монако" 41-летний специалист заключил трёхлетний контракт.

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