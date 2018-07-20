Гвардиола высказался о неучастии Сане в ЧМ-2018



Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что полузащитник его команды Лерой Сане уже пришел в себя после невызова в сборную Германии на Чемпионат Мира-2018.

"Лерою нужно смириться с этим. Думаю, что это сделает его сильнее. Он молодой игрок, а всего через два года состоится чемпионат Европы, через четыре года новый чемпионат мира. Невызов на ЧМ-2018 уже в прошлом. Тренер Германии решил, что так будет лучше для команды.

Сане нужно продолжать прогрессировать и улучшать свою игру. Я счастлив, что он есть в моей команде", - приводит слова Гвардиолы Football365.

В минувшем сезоне 22-летний Сане провел за "Манчестер Сити" 49 матчей, забил 14 голов и отдал 19 результативных передач.

Напомним, что Германия на ЧМ-2018 заняла последнее место в своей группе и не сумела выйти в плей-офф.

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