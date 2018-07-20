Гвардиола высказался о неучастии Сане в ЧМ-2018

Теги манчестер ситихосеп гвардиолалерой санегермания

Гвардиола высказался о неучастии Сане в ЧМ-2018
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что полузащитник его команды Лерой Сане уже пришел в себя после невызова в сборную Германии на Чемпионат Мира-2018.

"Лерою нужно смириться с этим. Думаю, что это сделает его сильнее. Он молодой игрок, а всего через два года состоится чемпионат Европы, через четыре года новый чемпионат мира. Невызов на ЧМ-2018 уже в прошлом. Тренер Германии решил, что так будет лучше для команды.

Сане нужно продолжать прогрессировать и улучшать свою игру. Я счастлив, что он есть в моей команде", - приводит слова Гвардиолы Football365.

В минувшем сезоне 22-летний Сане провел за "Манчестер Сити" 49 матчей, забил 14 голов и отдал 19 результативных передач.

Напомним, что Германия на ЧМ-2018 заняла последнее место в своей группе и не сумела выйти в плей-офф.

Не пропустите: На Бонуччи претендуют три европейских топ-клуба. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Снова в Одессе: "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов