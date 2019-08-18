Гвардиола высказался о перепалке с форвардом Агуэро

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал перепалку с нападающим Серхио Агуэро, которая произошла в матче 2-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом". Об этом сообщает Squawka.



"Произошло недоразумение. Агуэро был очень огорчен, так как подумал, что я обвинил его во втором голе. Эмоции взяли вверх.



Мы отлично играли, контролировали игру и создавали моменты. У "Тоттенхэма" было два момента, который команда, к сожалению, реализовала", - сказал Гвардиола.



"Ман Сити" с 4 балами занимает 3 место в чемпионате Англии, у "Тоттенхэма" 4 балла и 5 строчка.

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