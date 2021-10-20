Гвардиола высказался о победе "Ман Сити" над "Брюгге"

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе своей команды над "Брюгге" (5:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Это был точно один из лучших наших матчей в еврокубках. Я просмотрел много матчей "Брюгге" во время паузы на игры сборных. Я знаю, как хорошо они сыграли против ПСЖ. Мы могли забили еще больше, у нас было много моментов. Мы очень довольны", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

"Манчестер Сити", набрав шесть очков, занимает второе место в группе А. В 4-м туре англичане вновь сыграют с "Брюгге". Матч состоится в Манчестере 3 ноября.

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