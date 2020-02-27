Гвардиола высказался о победе "Манчестер Сити" над "Реалом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии после победы своей команды над мадридским "Реалом" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы приехали с целью победить и сделали это. Но позади только первая часть противостояния. Если кто и может выйти из такого положения, то именно "Реал". Мы пропустили, когда играли лучше, и забили, когда был лучше соперник. Это футбол. Помню четвертьфинальный матч на "Энфилде" несколько лет назад - тогда мы играли невероятно, а каждый удар в створ "Ливерпуля" превращался в гол", - цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что "Сити" выиграл со счётом 2:1. Ответная встреча состоится 17 марта.

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