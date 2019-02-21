Гвардиола высказался о победе "Манчестер Сити" над "Шальке" в матче Лиги Чемпионов



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов над "Шальке" (3:2).

"Это отличный результат. Мы подарили сопернику два пенальти, а затем и красную карточку, что очень плохо в Лиге Чемпионов. Мы пока не готовы бороться за выход в последние стадии турнира, но сейчас добились хорошего результата.

Мы провели хороший матч, но часто ошибались и теряли мяч. В этом турнире это недопустимо. Что касается 11-метровых, то я думаю, что они были, так как доверяю системе VAR.

Мы проявили невероятный характер, но ничего еще не закончено", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Ответный матч "Манчестер Сити" - "Шальке" состоится 12 марта.

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