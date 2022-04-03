Гвардиола высказался о победе над "Бернли"

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Гвардиола высказался о победе над "Бернли"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Бернли" (2:0) в матче 31-го тура АПЛ.

"Манчестер Сити" приехал за победой и добился ее. После паузы на матчи сборных никогда не знаешь, что может произойти. Из-за высокой травы было непросто, но мы адаптировались к полю.

Забить гол на пятой минуте было важно, но впереди оставалось еще 85 минут. Во втором тайме соперник больше давил, перешел на 4-4-2 и действовал агрессивнее. И наша ситуация осложнялась тем, что мы не забили третий мяч.

Здорово претендовать на титул, именно в таком положении ты и хочешь быть в апреле и мае. Вот за что мы боролись последние 10-11 месяцев", – сказал испанский специалист.

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