Гвардиола высказался о победе в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о своих ожиданиях от нового сезона в Лиге чемпионов.

"Это первая игра на групповом этапе, участие в плей-офф еще нужно заслужить. Перед каждым сезоном меня спрашивают, кто фаворит, но я не могу ответить. Все непредсказуемо, много сильных команд. Групповой этап всегда тяжелый.

Я согласен, когда люди говорят, что мне нужно выиграть Лигу чемпионов. Каждый год одно и то же. Если я выиграю Лигу чемпионов, я буду счастлив за клуб. Нет – значит нет. Потом люди смогут проанализировать период моей работы.

Я стараюсь изо всех сил, и люди будут судить о моей работе так же, как я сужу своих игроков. Они добились невероятного за последние пять лет", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт "Манчестер Сити".

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