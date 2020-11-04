Гвардиола высказался о победном матче "Манчестер Сити" над "Олимпиакосом"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаолимпиакос пирей

Гвардиола высказался о победном матче "Манчестер Сити" над "Олимпиакосом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Олиспиакосом" (3:0).

"Ман Сити" хорошо провел первый тайм, но с завершением и последним пасом у нас проблемы. Мы создавали много моментов, и это хорошо, но забивать должны были больше" приводит пресс-служба "горожан" слова Гвардиолы.

"Ман Сити" с 9 баллами является лидером в группе C.

А еще: "Манчестер Сити" крупно обыграл "Олимпиакос"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сергей Игнашевич признан лучшим тренером в ФНЛ в октябре

Сергей Игнашевич признан лучшим тренером в ФНЛ в октябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов