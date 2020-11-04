Гвардиола высказался о победном матче "Манчестер Сити" над "Олимпиакосом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Олиспиакосом" (3:0).

"Ман Сити" хорошо провел первый тайм, но с завершением и последним пасом у нас проблемы. Мы создавали много моментов, и это хорошо, но забивать должны были больше" приводит пресс-служба "горожан" слова Гвардиолы.

"Ман Сити" с 9 баллами является лидером в группе C.

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