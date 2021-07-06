Гвардиола высказался о подписании нападающего этим летом
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возможном подписании нападающего в это трансферное окно.
"С нынешними ценами мы не будем приобретать форварда. Это невозможно, мы не можем позволить себе такие траты. Это невозможно. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы – не исключение.
У "Сити" есть Габриэл Жезус, Ферран Торрес, которые отлично показали себя на этой позиции. У нас в академии есть молодые игроки. Много раз мы играли с ложной девяткой.
Я не знаю, что произойдет. Может, мы и купим кого-то, но, возможно, мы не усилим позицию форварда на следующий сезон. Сегодня выше вероятность того, что мы не купим нападающего", – сказал Гвардиола в интервью TV3.
Напомним, что в прошлом сезоне "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии и впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где проиграл лондонскому "Челси".
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