Гвардиола высказался о подписании нападающего этим летом

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возможном подписании нападающего в это трансферное окно.

"С нынешними ценами мы не будем приобретать форварда. Это невозможно, мы не можем позволить себе такие траты. Это невозможно. Все клубы испытывают финансовые проблемы, мы – не исключение.

У "Сити" есть Габриэл Жезус, Ферран Торрес, которые отлично показали себя на этой позиции. У нас в академии есть молодые игроки. Много раз мы играли с ложной девяткой.

Я не знаю, что произойдет. Может, мы и купим кого-то, но, возможно, мы не усилим позицию форварда на следующий сезон. Сегодня выше вероятность того, что мы не купим нападающего", – сказал Гвардиола в интервью TV3.

Напомним, что в прошлом сезоне "Манчестер Сити" выиграл чемпионат Англии и впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где проиграл лондонскому "Челси".

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