Гвардиола высказался о покупке нападающего в "Манчестер Сити"

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Гвардиола высказался о покупке нападающего в "Манчестер Сити"Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возможной покупке центрального форварда.

"Замены Серхио Агуэро у нас так и нет, ведь мы не купили нападающего. Рано или поздно клуб должен сделать это. Однажды это произойдет.

В начале сезона, когда оказалось, что это невозможно, я сказал: "Окей, я более чем удовлетворен этим составом. Я буду работать с ними, нет проблем".

Так сложно искать замену таким иконам, как Серхио, Компани, Давид Сильва, Пабло Сабалета, и многим другим важным игрокам. Они внесли невероятный вклад в душу этого клуба.

Но никто не останется здесь навечно – ни игроки, ни менеджеры, ни спортивный директор. Клуб всегда должен оценивать ситуацию и готовиться. Люди стареют, их нужно менять.

Не можем жаловаться, ведь мы все равно идем высоко. И это фантастика после того, что мы сделали за эти годы", – сказал испанский специалист.

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