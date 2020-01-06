Гвардиола высказался о предстоящем матче "Сити" с "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, насколько важен предстоящий полуфинал Кубка лиги с "Манчестер Юнайтед".

По мнению специалиста, для фанатов это дерби очень значимо.

"Я точно знаю, что значит игра с "МЮ". В Англии много топ-клубов. Дерби играет очень важную роль для наших болельщиков.

Мы понимаем, чего хочет Сульшер. Он проиграл "Арсеналу" и его идея четко ясна", - цитирует Sky Sports Гвардиолу.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится завтра, 7 января. Начало - в 23:00 (мск).

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