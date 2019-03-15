Гвардиола высказался о предстоящих матчах между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на то, что в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".

"Два замечательных стадиона, великие клубы, прекрасные футболисты. В четвертьфинале пройдут интересные игры, а поединки между этими двумя клубами я посмотрю с удовольствием", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, что Гвардиола возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год. Под его руководством клуб дважды побеждал в Лиге Чемпионов.

Матчи между "МЮ" и "Барселоной" состоятся 10 и 16 апреля.

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