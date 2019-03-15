Гвардиола высказался о предстоящих матчах между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на то, что в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов сойдутся "Манчестер Юнайтед" и "Барселона".
"Два замечательных стадиона, великие клубы, прекрасные футболисты. В четвертьфинале пройдут интересные игры, а поединки между этими двумя клубами я посмотрю с удовольствием", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.
Напомним, что Гвардиола возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год. Под его руководством клуб дважды побеждал в Лиге Чемпионов.
Матчи между "МЮ" и "Барселоной" состоятся 10 и 16 апреля.
Читайте также: Гвардиола прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Тулуза" вырвала ничью у "Ниццы"
-
"Ростов" исключил своего нападающего из заявки команды
-
На защитника "Манчестер Юнайтед" претендуют четыре клуба
-
Каннаваро сменил Липпи на посту тренера сборной Китая
-
Гвардиола высказался о предстоящих матчах между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной"
-
У "Тоттенхэма" большие планы на летнее трансферное окно
-
"Анжи" потерпел поражение от "Крыльев Советов"
-
Стало известно, когда ФИФА примет решение об увеличении числа сборных на ЧМ-2022
-
УЕФА представил символическую сборную недели Лиги Европы
-
Роналду - вишенка на торте "Ювентуса": один из лидеров "Аякса" высказался о сопернике по 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
ФИФА изменила формат клубного чемпионата мира
-
"Арсенал" нацелился на голкипера "Бернли"
-
Голкипер "Порту" продлит контракт с клубом
-
1
Маротта ярко высказался о результатах "Интера"
-
Экс-тренер "Локомотива" может стать главным тренером "Енисея"
-
Мончи может вернуться в "Севилью"
-
Игрок "Интера" может перейти в "Ювентус" этим летом
-
Президент "Наполи" прокомментировал информацию о продаже Инсинье
-
Стали известны составы на матч между "Анжи" и "Крыльями Советов"
-
Бразильский защитник ПСЖ получит французское гражданство
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4