Гвардиола высказался о причинах своего ухода из "Баварии"

Теги хосеп гвардиолабавария мюнхен

Гвардиола высказался о причинах своего ухода из "Баварии"Нынешний главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о причинах своего ухода из мюнхенской "Баварии".

"Я ушел из "Баварии" из-за разногласий с руководством клуба? Это категорически неверно. Я очень рад, что работал там, и я всегда буду благодарен за то, что мне доверили тренировать "Баварию"... Все, что мы делали, было согласовано с боссом клуба", - цитирует наставника "горожан" El Mundo Deportivo.

Напомним, Гвардиола похвалил Де Брюйне. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Вот так бы выглядело сегодняшнее загребское "Динамо", не продавай оно своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ганновер 96 4 10
2 Боруссия Дортмунд 3 7
3 Хоффенхайм 3 7
4 РБ Лейпциг 3 6
5 Шальке 3 6
6 Бавария Мюнхен 3 6
7 Гамбург 4 6
8 Аугсбург 3 4
9 Боруссия Менхенгладбах 3 4
10 Герта 3 4
11 Айнтрахт Франкфурт 3 4
12 Вольфсбург 3 4
13 Майнц 05 3 3
14 Штутгарт 3 3
15 Фрайбург 3 2
16 Вердер Бремен 3 1
17 Байер Леверкузен 3 1
18 Кельн 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов