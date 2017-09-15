Гвардиола высказался о причинах своего ухода из "Баварии"

Нынешний главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о причинах своего ухода из мюнхенской "Баварии".

"Я ушел из "Баварии" из-за разногласий с руководством клуба? Это категорически неверно. Я очень рад, что работал там, и я всегда буду благодарен за то, что мне доверили тренировать "Баварию"... Все, что мы делали, было согласовано с боссом клуба", - цитирует наставника "горожан" El Mundo Deportivo.

Напомним, Гвардиола похвалил Де Брюйне. | soccernews.ru