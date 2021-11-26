Гвардиола высказался о приходе Рангника в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о вероятном назначении на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника.

"Лично я знаю его не так хорошо. Один раз разговаривал с ним по телефону, но встреч у нас не было.

Знаю, что он проделал невероятную работу в "Лейпциге".

У него большой опыт работы в Германии. Он очень хорошо известен, но лично я с ним не встречался", – сказал испанский специалист.

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