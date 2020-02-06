Гвардиола высказался о провалах "Барселоны" в двух последних розыгрышах Лиги Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о причинах громких фиаско "Барселоны" в Лиге Чемпионов два сезона подряд.

Напомним, что в 2018 году "сине-гранатовые" вылетели от "Ромы", проиграв со счётом 0:3 после домашней победы 4:1, а в 2019-м были разгромлены "Ливерпулем" 0:4 после выигрыша 3:0 на "Камп Ноу".

"В Лиге Чемпионов один плохой вечер стоит места в турнире. В Европе высокий уровень футбола, и ты должен быть внимательным ежедневно. В противостоянии, состоящем из 180 минут, ты не можешь допустить ошибку. Но, уверен, "Барса" ещё вернётся", - цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что сам 49-летний тренер выигрывал с "Барсой" ЛЧ дважды - в 2009 и 2011 годах.

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