Гвардиола высказался о расследовании в отношении "Манчестер Сити" за нарушение ФФП

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Гвардиола высказался о расследовании в отношении "Манчестер Сити" за нарушение ФФП

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о расследовании в отношении своего клуба за нарушение правил финансового фэйр-плей.

"Клуб ведёт открытую политику, поэтому я спокоен. Надеюсь, всё закончится как можно скорее, УЕФА вынесет решение на основании того, что видит. Я очень доверяю клубу в их действиях, потому что я знаю их", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что параллельно своё расследование будет проводить и АПЛ. Кроме нарушения ФФП "Сити" подозревается в махинациях с трансферами несовершеннолетних футболистов и владением прав на игроков третьими лицами.

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