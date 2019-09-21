Гвардиола высказался о разгромной победе "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о разгромной победе своей команды в матче с "Уотфордом". "Горожане" забили сопернику восемь голов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"К 18-й минуте мы вели уже 5:0, это рекорд в АПЛ. А победа с таким счетом для команды стала крупнейшей в истории.

В плане реализации мы были безжалостны. Пять ударов и пять голов! Для нас сегодня отличный день: хорошая погода, много голов, фанаты довольны. Играем ради болельщиков.

Мы не делали ничего особенного", - сказал Клопп.

"Манчестер Сити" занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 13 баллов. У "Уотфорда" 2 балла и последнее место.

24 сентября "Сити" сыграет с "Престоном" в гостях в рамках третьего раунда Кубка Лиги.

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