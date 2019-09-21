Гвардиола высказался о разгромной победе "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолауотфорд

Гвардиола высказался о разгромной победе "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о разгромной победе своей команды в матче с "Уотфордом". "Горожане" забили сопернику восемь голов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"К 18-й минуте мы вели уже 5:0, это рекорд в АПЛ. А победа с таким счетом для команды стала крупнейшей в истории.

В плане реализации мы были безжалостны. Пять ударов и пять голов! Для нас сегодня отличный день: хорошая погода, много голов, фанаты довольны. Играем ради болельщиков.

Мы не делали ничего особенного", - сказал Клопп.

"Манчестер Сити" занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 13 баллов. У "Уотфорда" 2 балла и последнее место.

24 сентября "Сити" сыграет с "Престоном" в гостях в рамках третьего раунда Кубка Лиги.

А еще: "Лестер" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" и вышел на второе место в АПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Торпедо" Игнашевича выиграло 9 матчей подряд в ФНЛ

"Торпедо" Игнашевича выиграло 9 матчей подряд в ФНЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов