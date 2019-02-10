Гвардиола высказался о разгромной победе над "Челси"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от победы над "Челси" (6:0).

"Фантастическая игра, фантастическая неделя. Я счастлив, что команде удалось обыграть такого соперника после тяжелых матчей против "Арсенала" и "Эвертона". Игроки заслуживают похвалы. Однако я не думал, что матч с "Челси" завершится с таким счетом", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

"Горожане" сейчас возглавляют турнирную таблицу АПЛ, однако имеют одинаковое количество очков с "Ливерпулем".

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