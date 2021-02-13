Гвардиола высказался о рекордной победной серии "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола акцентировал внимание на том, что текущие успехи команды не дают ей никакого преимущества в будущих играх.

Напомним, что "горожане" одержали победу в 15 матчах подряд. Это рекорд для клубов высшего английского дивизиона.

"Наша выигрышная серия не поможет начать следующую встречу со счёта 2:0. Это помогает нам быть там, где мы есть, но не более того. Для статистики это хорошо, но статистика не помогает побеждать", - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Сегодня "Сити" примет "Тоттенхэм" в рамках 24-го тура АПЛ. Начало матча - 20:30 по московскому времени.

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