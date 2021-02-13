Гвардиола высказался о рекордной победной серии "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола высказался о рекордной победной серии "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола акцентировал внимание на том, что текущие успехи команды не дают ей никакого преимущества в будущих играх.

Напомним, что "горожане" одержали победу в 15 матчах подряд. Это рекорд для клубов высшего английского дивизиона.

"Наша выигрышная серия не поможет начать следующую встречу со счёта 2:0. Это помогает нам быть там, где мы есть, но не более того. Для статистики это хорошо, но статистика не помогает побеждать", - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Сегодня "Сити" примет "Тоттенхэм" в рамках 24-го тура АПЛ. Начало матча - 20:30 по московскому времени.

Не пропустите: Гвардиола пошутил над Зинченко и его женой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА решил взять Рондона в аренду

ЦСКА решил взять Рондона в аренду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов