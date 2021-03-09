Гвардиола высказался о шансах "Манчестер Юнайтед" выиграть чемпионат Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что "Манчестер Юнайтед" по-прежнему имеет шансы стать чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

"Конечно, "Манчестер Юнайтед" может выиграть АПЛ. В футболе возможно все. Никто не ожидал, что мы выиграем 21 матч подряд или 15 матчей подряд в Премьер-лиге. Случится может все. "Манчестер Юнайтед" способен на это. До конца чемпионата осталось 10 матчей, поэтому нам нужно одержать 6 или 7 побед, чтобы гарантировать себе титул.

Поражение от "МЮ" расстроило нас, но на следующий день мы пришли в норму. Парни хотят добиться победы в следующем матче с "Саутгемптоном". Поражения - это нормальный процесс, так что отреагировали мы по-обычному", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

После 28 туров "Манчестер Сити" лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии и на 11 очков опережает идущий вторым "Манчестер Юнайтед".

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