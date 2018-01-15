Гвардиола высказался о слухах про возможный трансфер Санчеса

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз ответил на вопрос о возможном трансфере Алексиса Санчеса.

"Вы знаете мой ответ. Санчес - футболист "Арсенала". Я не говорю об игроках, которые не играют в моей команде, по крайней мере сейчас. У нас тот состав, который есть сегодня. Не знаю, что произойдет во время этого трансферного окна. Если нам предстоит завершить сезон только с этими футболистами, мы завершим. Если у нас будет возможность подписать кого-нибудь, учитывая большое число турниров, мы попробуем" - приводит слова Гвардиолы FourFourTwo.

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