Гвардиола высказался о слухах про возможный трансфер Санчеса

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаалексис санчес

Гвардиола высказался о слухах про возможный трансфер Санчеса

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в очередной раз ответил на вопрос о возможном трансфере Алексиса Санчеса.

"Вы знаете мой ответ. Санчес - футболист "Арсенала". Я не говорю об игроках, которые не играют в моей команде, по крайней мере сейчас. У нас тот состав, который есть сегодня. Не знаю, что произойдет во время этого трансферного окна. Если нам предстоит завершить сезон только с этими футболистами, мы завершим. Если у нас будет возможность подписать кого-нибудь, учитывая большое число турниров, мы попробуем" - приводит слова Гвардиолы FourFourTwo.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" уверен в трансфере Санчеса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 22 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Челси 23 47
4 Ливерпуль 22 44
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов