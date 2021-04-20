Гвардиола высказался о создании Суперлиги

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Гвардиола высказался о создании Суперлиги

Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о создании Европейской Суперлиги.

"О Суперлиге должны говорить люди, которые ее создали. Им нужно как можно быстрее объяснить всем, почему они сделали это. "Аякс", который четыре или пять раз выигрывал Лигу чемпионов, не попадет в Суперлигу? Это требует объяснения. Каждый клуб защищает свою позицию и свои интересы. Но УЕФА потерпел неудачу. Им нужно было раньше общаться с клубами. Впрочем, сейчас у меня нет полной информации, чтобы говорить о Суперлиге", - приводит слова Гвардиолы Daily Express.

Напомним, что "Манчестер Сити" является одним из 12 топ-клубов, которые вошли в Суперлигу. Планируется, что новый турнир стартует в августе 2021 года.

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