Гвардиола высказался о сумасшедшем матче с "Лестером"

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Гвардиола высказался о сумасшедшем матче с "Лестером"Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Лестером" (6:3) в матче АПЛ.

"Это был матч в боксинг-дэй. На такую игру приятно смотреть, для нас это три очка в копилку. Нам нужно продолжать идти вперед.

Мы смогли создать столько моментов благодаря мастерству наших игроков. Ни тренер, ни выбранная тактика не смогут это сделать без мастерства игроков.

На самом деле это все было странно. Еще в первом тайме при счете 4:0 им удавалось выходить в нападение с хорошими передачами. Их футболистов высокого уровня. Они – мастера контратак.

Они изменили свою игру во втором тайме, не прессинговали высоко. Матч был очень напряженный. В то же время нельзя сказать, что мы играли плохо во втором тайме.

Рубен Диаш не действовал агрессивно, потому что если бы он получил еще одну желтую карточку, то был бы дисквалифицирован, поэтому он был осторожен", – сказал испанский специалист.

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