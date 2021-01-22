Гвардиола высказался о Суперлиге

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Гвардиола высказался о СуперлигеНаставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал идею создания европейской Суперлиги.

"Не думаю, что мы можем позволить себе потерять национальные чемпионаты. Что будет с Кубком Англии, с нашими лигами?

Нам необходимо провести усиление каждого европейского первенства. Может быть уменьшить число команд, сделать чемпионаты более качественными, усилить Лигу 1, Лигу 2, Премьер-лигу через уменьшение числа участников. Попробовать придти к качеству через количество.

Для создания супер-Премьер-лиги понадобится сократить число команд. Но мы не можем убить дивизионы рангом ниже и саму Премьер-лигу", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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