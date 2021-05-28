Гвардиола высказался о своем будущем

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Гвардиола высказался о своем будущемФото: инстаграм "Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола на пресс-конференции перед финалом Лиги Чемпионов с "Челси" высказался насчет своего будущего..

"Я останусь в "Манчестер Сити". Уверен в этом – что бы ни случилось завтра.

Победа или поражение в финале не изменит моего будущего", – заявил Гвардиола

Напомним, что финальный матч Лиги Чемпионов пройдет завтра, 29 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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