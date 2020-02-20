Гвардиола высказался о своем будущем в "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он не собирается уходить, несмотря на отстранение клуба от участия в еврокубках сроком на два года.
"Это еще не конец. В ближайшее время мы подадим апелляцию. После этого нам останется только ждать. Мы будем выходить на поле и делать свою работу. Я полностью доверяю клубу. Мы будем бороться в каждом матче. Я верю, что справедливость восторжествует и в следующем сезоне мы вновь выступим в Лиге Чемпионов.
Я точно останусь в "Манчестер Сити", если меня не уволят. Я хочу остаться и продолжать работу с клубом. Что бы ни случилось, я останусь", - приводит слова Гвардиолы BBC.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|26
|54
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18