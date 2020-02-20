Гвардиола высказался о своем будущем в "Манчестер Сити"

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Гвардиола высказался о своем будущем в "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он не собирается уходить, несмотря на отстранение клуба от участия в еврокубках сроком на два года.

"Это еще не конец. В ближайшее время мы подадим апелляцию. После этого нам останется только ждать. Мы будем выходить на поле и делать свою работу. Я полностью доверяю клубу. Мы будем бороться в каждом матче. Я верю, что справедливость восторжествует и в следующем сезоне мы вновь выступим в Лиге Чемпионов.

Я точно останусь в "Манчестер Сити", если меня не уволят. Я хочу остаться и продолжать работу с клубом. Что бы ни случилось, я останусь", - приводит слова Гвардиолы BBC.

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