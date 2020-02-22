Гвардиола высказался о своём будущем в "Манчестер Сити"

1 Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола высказался о своём будущем в "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что пока не знает, где будет работать после истечения контракта с "горожанами" в 2021 году.

"Не знаю, что произойдёт в будущем. Я хочу остаться здесь ещё на один год, а дальше посмотрим. В 2021 году будет уже пять лет, что мы вместе с "Манчестер Сити". Увидим, насколько в клубе довольны мной, чтобы продлить контракт. А пока я хочу сосредоточиться на концовке этого сезона. После этого у нас будет время всё обдумать", - цитирует испанца The Guardian.

Напомним, что Гвардиола в 2016 году сменил у руля "Сити" Мануэля Пеллегрини.

С манкунианской командой 49-летний специалист выиграл уже семь трофеев.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пеп - лох редкостный, как и Лео собственно, они Барсу довели до ручки в своё время (карлик и сегодня продолжает топить клуб и сборную). А голубятник получил по заслугам! Недоклуб без истории! Visca el Barca!

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