Гвардиола высказался о своём будущем в "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что пока не знает, где будет работать после истечения контракта с "горожанами" в 2021 году.
"Не знаю, что произойдёт в будущем. Я хочу остаться здесь ещё на один год, а дальше посмотрим. В 2021 году будет уже пять лет, что мы вместе с "Манчестер Сити". Увидим, насколько в клубе довольны мной, чтобы продлить контракт. А пока я хочу сосредоточиться на концовке этого сезона. После этого у нас будет время всё обдумать", - цитирует испанца The Guardian.
Напомним, что Гвардиола в 2016 году сменил у руля "Сити" Мануэля Пеллегрини.
С манкунианской командой 49-летний специалист выиграл уже семь трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|26
|54
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Тоттенхэм
|27
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18