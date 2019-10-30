Гвардиола высказался о том, что Месси редко бегает во время матчей
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями касательно того, что капитан "Барселоны" Лионель Месси не выполняет много беговой работы на поле.
"Команда может не справиться, если звёзды не будут бегать наравне с остальными игроками. Нужно донести до них это. Если кто-то не бегает, но забивает по три гола в каждом матче, я могу с этим смириться, но к этому близок только один футболист - Месси.
Он не может бегать ради бега, ни в коем случае. Если бы Лео бегал так, как он бегал в первый сезон под моим руководством, то получал бы травмы каждые три месяца. Управлять легендами старше 30 лет - самое сложное для тренера", - цитирует Гвардиолу Catalunya Radio.
В текущем сезоне 32-летний Месси сыграл за "Барсу" 8 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.
Аргентинец играл под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 год, когда тот возглавлял "блауграну".
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|Команда
|М
|О
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|10
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|3
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|10
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|Челси
|10
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|Арсенал Лондон
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|Кристал Пэлас
|10
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|Манчестер Юнайтед
|10
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|Шеффилд Юнайтед
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|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
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|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
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|Эвертон
|10
|10
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|Ньюкасл Юнайтед
|10
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|Саутгемптон
|10
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