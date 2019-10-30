Гвардиола высказался о том, что Месси редко бегает во время матчей

4 Теги манчестер ситибарселонахосеп гвардиолалионель месси

Гвардиола высказался о том, что Месси редко бегает во время матчей

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями касательно того, что капитан "Барселоны" Лионель Месси не выполняет много беговой работы на поле.

"Команда может не справиться, если звёзды не будут бегать наравне с остальными игроками. Нужно донести до них это. Если кто-то не бегает, но забивает по три гола в каждом матче, я могу с этим смириться, но к этому близок только один футболист - Месси.

Он не может бегать ради бега, ни в коем случае. Если бы Лео бегал так, как он бегал в первый сезон под моим руководством, то получал бы травмы каждые три месяца. Управлять легендами старше 30 лет - самое сложное для тренера", - цитирует Гвардиолу Catalunya Radio.

В текущем сезоне 32-летний Месси сыграл за "Барсу" 8 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

Аргентинец играл под руководством Гвардиолы с 2008 по 2012 год, когда тот возглавлял "блауграну".

Не пропустите: Месси обошёл Роналду по количеству голов на клубном уровне. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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крoш
крoш

Месси дурит ФИФА и УЕФА, патамучта он днём и ночью жрёт лазерного наведения канхвэтки, которые автоматически направляют его левую ногу. Об этом знаю только я!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не может бегать - пусть идет пешочком в мини-футбол!)))))

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крoш
крoш

Ты бы тоже бегать не смог, если бы целыми днями жрал лазерного наведения канхвэтки!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Конечно,как тут бегать, когда ешь конфетки, которые достаешь из собственных гетр ?

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