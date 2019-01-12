Гвардиола высказался о трансферах "Манчестер Сити" в январе
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сомневается, что клуб будет покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно.
"Порой мы покупаем игроков в январе. Но обычно мы приобретаем футболиста, который будет выступать за наш клуб пять-шесть лет. Подобные трансферы не происходят зимой. В январе можно арендовать игрока, но большие клубы редко расстаются с ними зимой. Если у вас все в порядке с составом, то вы пройдете сезон именно с этими игроками", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
После 21 тура "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего "Ливерпуля" манкунианцы отстают на четыре очка. В Лиге Чемпионов "горожане" в 1/8 финала сыграют с "Шальке".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10