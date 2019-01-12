Гвардиола высказался о трансферах "Манчестер Сити" в январе

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Гвардиола высказался о трансферах "Манчестер Сити" в январе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сомневается, что клуб будет покупать новых футболистов в зимнее трансферное окно.

"Порой мы покупаем игроков в январе. Но обычно мы приобретаем футболиста, который будет выступать за наш клуб пять-шесть лет. Подобные трансферы не происходят зимой. В январе можно арендовать игрока, но большие клубы редко расстаются с ними зимой. Если у вас все в порядке с составом, то вы пройдете сезон именно с этими игроками", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

После 21 тура "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. От лидирующего "Ливерпуля" манкунианцы отстают на четыре очка. В Лиге Чемпионов "горожане" в 1/8 финала сыграют с "Шальке".

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