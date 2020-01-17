Гвардиола высказался о вечеринке футболистов "Манчестер Сити" с моделями

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию, что игроки его команды устроили вечеринку с 22 моделями из Милана после разгромной победы над "Астон Виллой" (6:1).

"Я знал об этом мероприятии. Когда у футболистов есть свободное время, они часто ужинают вместе. Это происходит довольно регулярно. Я знал об этом, и мне нравится такая традиция. Они могут ужинать дома или в ресторане, как это было в прошлое воскресенье. Всё хорошо", - цитирует Гвардиолу Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что в публикации The Sun говорится о вечеринке в спа-центре Mere Golf, а не в ресторане.

По итогам 22 туров "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.

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