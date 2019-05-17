Гвардиола высказался о возможном переходе Гризманна в "Манчестер Сити"



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не претендует на французского нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна, который летом сменит клуб.

"Я бы посоветовал "Барселоне" не волноваться. Мы не претендуем на Гризманна, так как не можем позволить себе такой трансфер. Мы не интересуемся им", - приводит слова Гвардиолы Hayters.

Напомним, что сумма отступных в контракте француза с 1 июля уменьшится до 120 миллионов евро. Главным претендентом на 28-летнего Гризманна является "Барселона".

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