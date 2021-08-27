Гвардиола высказался о возможном переходе Роналду в "Манчестер Сити"

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Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не стал отрицать интерес клуба к нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Он сам решит, где хочет продолжить карьеру. Мы не можем сделать выбор вместо Криштиану. Роналду и Месси невероятны. Они лучшие футболисты последних 20-30 лет", - сказал Гвардиола.

Роналду уже улетел из Турина. Сегодня главный тренер "старой синьоры" Массимилиано Аллегри подтвердил уход форварда.

"Сити" до сегодняшнего дня считался главным претендентом на 36-летнего португальца, однако в борьбу включился "Манчестер Юнайтед", за который игрок выступал с 2003 по 2009 год.

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