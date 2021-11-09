Гвардиола высказался о возможном трансфере Стерлинга в "Барселону"

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Гвардиола высказался о возможном трансфере Стерлинга в "Барселону"Фото: инстаграм Стерлинга/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об интересе "Барселоны" к вингеру "горожан" Рахиму Стерлингу.

"Честно говоря, я понятия не имею. Но если «Барселоне» интересен кто-то из наших игроков, я уверен, что они смогут его заполучить.

"Барселона" продолжает оставаться привлекательной, более чем привлекательной", – сказал Гвардиола для Mundo Deportivo.

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