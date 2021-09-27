Гвардиола высказался о возможном участии Месси в матче с "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном участии аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против его команды.
"Уход Месси из "Барселоны" стал сюрпризом для всех. Но это уже случилось, хотя ранее такого нельзя было представить. Я практически не сомневаюсь, что ему будет хорошо в Париже.
Надеюсь, что Лео сможет сыграть против нас. Это будет на благо футбола. Я не знаю, как остановить ПСЖ, учитывая уровень их игроков. У них в прошлом сезоне была очень сильная команда, а теперь к ним присоединился еще и Месси", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Матч "Манчестер Сити" - ПСЖ состоится завтра, 28 сентября. Начало встречи - в 22:00 мск.
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