Гвардиола высказался о возможном уходе Артеты в "Арсенал"

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Гвардиола высказался о возможном уходе Артеты в "Арсенал"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что его ассистент Микель Артета может покинуть клуб ради самостоятельной работы.

"Микель имеет большое значение для команды. Он очень важен для нашего успеха. Но произойдет то, что произойдет. Если он решит найти другую работу, то мы готовы это обсудить. Я не хочу, чтобы ему было некомфортно", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

По некоторым данным, интерес к Артете проявляет интерес "Арсенал", который ищет замену уволенному Унаи Эмери. Стоит отметить, что испанский специалист в бытность футболистов выступал за "канониров" с 2011 по 2016 годы.

Не пропустите: Гвардиола высказался об увольнении Эмери из "Арсенала". | http://soccernews.ru

 
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