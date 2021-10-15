Гвардиола высказался о возможном уходе Стерлинга из "Манчестер Сити"
Фото: инстаграм Рахима Стерлинга/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова форварда Рахима Стерлинга, который не исключил вероятности ухода из команды из-за недостаточного количества игровой практики.
"Я не знал, что Стерлинг хочет уйти. Рахим является нашим игроком. Надеюсь, что он еще долго будет важным игроком для "Манчестер Сити". Не знал, что он хочет играть больше. Марез и Канселу также не играют регулярно, но они не жалуются. Я не могу гарантировать каждому игроку определенное количество игрового времени. Все получат свое время и внесут свой вклад. Но я хочу, чтобы Рахим и остальные были довольны в "Манчестер Сити". Если же нет, то им нужно принять лучшее решение для себя. Все хотят играть в каждом матче, но я не могу этого гарантировать. Футболисты должны прогрессировать, чтобы выходить на поле", - приводит слова Гвардиолы Goal.
В нынешнем сезоне 26-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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