Гвардиола высказался о возможности вновь возглавить "Барселону"

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Гвардиола высказался о возможности вновь возглавить "Барселону"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он не собирается вновь возглавлять "Барселону".

"Моя карьера тренера в "Барселоне" завершена. Есть другие потрясающие специалисты, которые могут тренировать команду. Одним из таких является Куман. Для меня же "Барселона" уже в прошлом. Я могу посмотреть матч команды, но меня все устраивает в "Манчестер Сити". Надеюсь, что в "Барселоне" смогут выбрать подходящего президента", - приводит слова Гвардиолы BBC.

49-летний Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 по 2012 годы. Под его руководством каталонский клуб трижды становился чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу Чемпионов.

Не пропустите: Гвардиола высказался о возможной победе "Ман Сити" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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