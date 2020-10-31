Гвардиола высказался о возможности вновь возглавить "Барселону"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он не собирается вновь возглавлять "Барселону".
"Моя карьера тренера в "Барселоне" завершена. Есть другие потрясающие специалисты, которые могут тренировать команду. Одним из таких является Куман. Для меня же "Барселона" уже в прошлом. Я могу посмотреть матч команды, но меня все устраивает в "Манчестер Сити". Надеюсь, что в "Барселоне" смогут выбрать подходящего президента", - приводит слова Гвардиолы BBC.
49-летний Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 по 2012 годы. Под его руководством каталонский клуб трижды становился чемпионом Испании и дважды выиграл Лигу Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18