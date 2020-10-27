Гвардиола высказался о возможной победе "Ман Сити" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возможной победе команды в Лиге Чемпионов.



"Я отвечал на этот вопрос 250 раз. Мы постараемся выиграть, как пытаемся это сделать каждый год. Важно было начать турнир с домашней победы. Побеждать на своем поле - это самое важное. Завтра проведем второй матч. Хотим выиграть его.



Это мечта, сейчас самое важное - выйти из группы. Это вызов, который позволит нам сделать шаг вперед", - цитирует тренера пресс-служба клуба.



27 октября "Ман Сити" во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов сыграет против против марсельского "Олимпика". Начало матча - в 23:00 мск.

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