Гвардиола высказался о возможной победе в АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о шансах стать чемпионом Англии в этом году.

"Хорошо, когда есть давление. Мы боремся за уникальный трофей - победу в АПЛ. Ее один раз в жизни выиграть сложно, а представьте сделать это дважды.

Футболисты должны чувствовать давление, знать, что будет нелегко", - сказал Гвардиола.

Завтра, 12 мая, состоится заключительный матч турнира "Манчестер Сити" - "Брайтон", по итогам которого решится, кто станет чемпионом Англии.

Подопечные Гвардиолы занимают 1 место в АПЛ, набрав 95 баллов. У "Ливерпуля" 2 место и 94 очка.

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