Гвардиола высказался о возможной работе в Италии



Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола не исключил вероятности того, что он может возглавить один из итальянских клубов.

"Почему бы и нет. Мне было приятно играть за "Брешию", которую тренировал великолепный Карло Маццоне. Я отлично помню то время. Я люблю Италию, но сейчас меня все устраивает в Англии. Впрочем, вариант с Италией возможен, я пока что не так уж стар.

Информация о моих переговорах является ошибочной. Журналистам нужно лучше делать свою работу", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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