Гвардиола высказался о выходе "Манчестер Сити" в финал Кубка Лиги

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о выходе своей команды в финал Кубка Лиги.

Напомним, что накануне "горожане" добыли победу над "Бертоном" и добыли путёвку в решающий матч турнира.

"Всё прошло хорошо. Нам не хватало последнего паса и завершения атак, но в целом сыграли нормально. Теперь постараемся выиграть этот турнир. Мы относимся с максимальной серьёзностью к каждому матчу Кубка Лиги. Мы опять в финале. Осталось хорошо подготовиться и победить" - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что в финале Кубка Лиги "Сити" сыграет с победителем пары "Челси" - "Тоттенхэм".

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