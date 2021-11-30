Гвардиола высказался о "Золотом мяче" Месси
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о "Золотом мяче", который выиграл нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси.
"Не спрашивайте меня о результатах. Что есть, то есть. Мы никогда не можем сказать, что Месси несправедливо выиграл "Золотой мяч". Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол увлекательнее.
Заслуживает он этого или нет, я не тот человек, кто должен говорить об этом. Учитывая игру Левандовского в этом и прошлом сезонах, его уровень и количество голов, было бы справедливо наградить и его. Но на таком уровне все заслуживают награды", – сказал испанский специалист.
Также не пропустите: "Торино" намерен арендовать Миранчука. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" поспорит с "Локомотивом" за вратаря "Факела"
-
Месси стал вторым самым возрастным обладателем "Золотого мяча"
-
Главные новости дня: 29 ноября
-
Стал известен отрыв Месси от Левандовски в голосовании за "Золотой мяч"
-
Победы "Зенита" и "Динамо", поражение "Локомотива" и спасение "Спартака": все результаты 16-го тура РПЛ
Лента новостей
-
Гвардиола высказался о "Золотом мяче" Месси
-
"Торино" намерен арендовать Миранчука
-
1
Клопп высказался о "Золотом мяче"
-
Анчелотти высказался о Винисиусе
-
2
Агент Левандовского остался недоволен итогами голосования за "Золотой мяч"
-
Мэр Мадрида рассказал о встрече с Симеоне в разгар чемпионской гонки в Ла Лиге прошлого сезона
-
Анчелотти рассказал о проблемах Азара
-
3
Президент ПСЖ высказался о Мбаппе
-
Анчелотти рассказал о готовности Азара к матчу с "Атлетиком"
-
Анчелотти высказался о "Золотом мяче"
-
Сарри может продлить контракт с "Лацио"
-
"Барселона" остановила переговоры по Ольмо
-
Президент "Бетиса" высказался о возможном трансфере Себальоса
-
Источник: "Барселона" сделал официальное предложение по Адейеми
-
"Реал Мадрид" обозначил главную цель для усиления обороны
-
Рангник обозначил первую трансферную цель для "Манчестер Юнайтед"
-
1
Сёмин подвёл итоги церемонии вручения "Золотого мяча"
-
"Реал" снова теряет Азара
-
В "Спартаке" отреагировали на новость об интересе к Свинову
-
1
Кроос: "Месси получил "Золотой мяч" абсолютно незаслуженно"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18