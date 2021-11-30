Гвардиола высказался о "Золотом мяче" Месси

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о "Золотом мяче", который выиграл нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси.

"Не спрашивайте меня о результатах. Что есть, то есть. Мы никогда не можем сказать, что Месси несправедливо выиграл "Золотой мяч". Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол увлекательнее.

Заслуживает он этого или нет, я не тот человек, кто должен говорить об этом. Учитывая игру Левандовского в этом и прошлом сезонах, его уровень и количество голов, было бы справедливо наградить и его. Но на таком уровне все заслуживают награды", – сказал испанский специалист.

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