Гвардиола высказался об игре "Атлетико"
Фото: твиттер "Атлетико"\Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола негативно отреагировал на вопрос журналиста перед матчем с мадридским "Атлетико" в 1\4 финала ЛЧ.
Журналист спросил у испанского специалиста его мнение по поводу того, что "Атлетико" играет в "ужасный" футбол.
"Я не потрачу ни секунды на эти глупые дебаты. В футболе все хотят победить. Если выиграем мы - значит мы правы. Если выиграют они - значит правы тоже они.
Я наблюдал за "Атлетико" и могу сказать, что люди заблуждаются, рассуждая об их игре. У них обширный тактический арсенал и они куда более агрессивны в атаке, чем принято считать.
Симеоне не рискует лишний раз, но они очень качественно действуют в атаке", - сказал Гвардиола.
Игра между "Сити" и "Атлетико" состоится 5 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.
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