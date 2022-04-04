Гвардиола высказался об игре "Атлетико"

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Гвардиола высказался об игре "Атлетико"

Фото: твиттер "Атлетико"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола негативно отреагировал на вопрос журналиста перед матчем с мадридским "Атлетико" в 1\4 финала ЛЧ.

Журналист спросил у испанского специалиста его мнение по поводу того, что "Атлетико" играет в "ужасный" футбол.

"Я не потрачу ни секунды на эти глупые дебаты. В футболе все хотят победить. Если выиграем мы - значит мы правы. Если выиграют они - значит правы тоже они.

Я наблюдал за "Атлетико" и могу сказать, что люди заблуждаются, рассуждая об их игре. У них обширный тактический арсенал и они куда более агрессивны в атаке, чем принято считать.

Симеоне не рискует лишний раз, но они очень качественно действуют в атаке", - сказал Гвардиола.

Игра между "Сити" и "Атлетико" состоится 5 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

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