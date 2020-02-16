Гвардиола высказался об исключении "Манчестер Сити" из еврокубков

2 Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола высказался об исключении "Манчестер Сити" из еврокубков

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал решение УЕФА об отстранении клуба от участия в еврокубков на два сезона из-за не соответствия требованиям финансового фэйр-плей.

"Сейчас мы, как никогда ранее, должны всем доказать, что "Манчестер Сити" - это не деньги, а талант. Если УЕФА нас не любит... к черту, мы покажем им", - приводит слова Гвардиолы The Athletic.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" намерен обжаловать вердикт УЕФА в спортивном арбитражном суде в Лозанне. Если "горожанам" не удастся оправдаться, то клубу грозит потеря нескольких ведущих футболистов.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Доказывай, но уже в 4-ом дивизионе, но перед этим, отдав все липовые награды, которые выиграл благодаря твоему шулерству, и шулерству хозяев клуба, которые для тебя скупали лучших игроков мира, как капусту на базаре, не имея на это право!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

И Лео тоже должен вернуть левые награды ,выигранные вместе с Пепом

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