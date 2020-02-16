Гвардиола высказался об исключении "Манчестер Сити" из еврокубков
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал решение УЕФА об отстранении клуба от участия в еврокубков на два сезона из-за не соответствия требованиям финансового фэйр-плей.
"Сейчас мы, как никогда ранее, должны всем доказать, что "Манчестер Сити" - это не деньги, а талант. Если УЕФА нас не любит... к черту, мы покажем им", - приводит слова Гвардиолы The Athletic.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" намерен обжаловать вердикт УЕФА в спортивном арбитражном суде в Лозанне. Если "горожанам" не удастся оправдаться, то клубу грозит потеря нескольких ведущих футболистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
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|20
|Норвич Сити
|26
|18