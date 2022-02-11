Гвардиола высказался об отрыве "Манчестер Сити" от "Ливерпуля" в АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением об отрыве своей команды от "Ливерпуля" в турнирной таблице АПЛ.

"Отрыв "Сити" от "Ливерпуля" ничего не значит. Это вообще ничто. Нам нужно много, много побеждать. Для чемпионства в Англии нужно больше 90 очков, я уверен в этом.

"Манчестер Сити" провел отличный отрезок, победив 13 раз в 14 матчах, а "Ливерпуль" все равно рядом. Если мы хотим бороться за победу в АПЛ, нам нужно набрать невероятное количество очков в борьбе с этим соперником, с которым мы боремся за трофей последние шесть сезонов", - приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

В данный момент "Ман Сити" набрал 60 очков после 24 матчей, у "Ливерпуля" 51 при 23 играх.

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