Гвардиола высказался об участии Месси в ЧМ-2022
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном участии аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в финальном турнире чемпионата мира 2022 года.
"Надеюсь, что Лео будет в порядке, и сыграет на турнире в отличной форме. Я не общался с ним с тех пор, как он выиграл Кубок Америки. Эта победа стала большим облегчением для него. Я не сомневаюсь, что теперь он пойдет за победой на чемпионате мира.
Игра Месси изменилась с его возрастом, но он адаптируется. Сейчас у него уже нет той безумной энергии, которая была в 20 лет. Но теперь он знает когда нужно совершать определенное действие, а когда - нет", - приводит слова Гвардиолы Diario Olé.
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