Гвардиола высказался об участии Месси в ЧМ-2022

Теги лионель мессиаргентинахосеп гвардиола

Гвардиола высказался об участии Месси в ЧМ-2022

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о возможном участии аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в финальном турнире чемпионата мира 2022 года.

"Надеюсь, что Лео будет в порядке, и сыграет на турнире в отличной форме. Я не общался с ним с тех пор, как он выиграл Кубок Америки. Эта победа стала большим облегчением для него. Я не сомневаюсь, что теперь он пойдет за победой на чемпионате мира. 

Игра Месси изменилась с его возрастом, но он адаптируется. Сейчас у него уже нет той безумной энергии, которая была в 20 лет. Но теперь он знает когда нужно совершать определенное действие, а когда - нет", - приводит слова Гвардиолы Diario Olé.

Не пропустите: Почеттино сравнил Месси и Мбаппе. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" начал переговоры с Дзюбой

"Зенит" начал переговоры с Дзюбой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов