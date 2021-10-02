Гвардиола высказался об уровне ЛЧ на фоне поражений "Барселоны" и "Реала"
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что не был удивлен поражениям мадридского "Реала" и "Барселоны" в Лиге чемпионов.
"Результаты Лиги чемпионов меня не удивляют. Я играю в этом турнире 12 лет и чувствую, как поднялся уровень. Каждая игра может быть опасной даже для больших команд.
Раньше, когда я говорил, как сложно выиграть матч, люди, возможно, меня не слушали. Вот почему, когда выходишь в Лигу чемпионов, нужно праздновать. Когда выигрываешь матч на групповом этапе, нужно праздновать. Когда попадаешь в четвертьфинал, нужно отпраздновать и отдать должное этому достижению", – сказал испанский специалист.
Напомним, что во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал" потерпел домашнее поражение от молдавского "Шерифа" (1:2), а "Барселона" разгромно проиграла "Бенфике" (0:3).
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
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