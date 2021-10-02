Гвардиола высказался об уровне ЛЧ на фоне поражений "Барселоны" и "Реала"

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Гвардиола высказался об уровне ЛЧ на фоне поражений "Барселоны" и "Реала"Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что не был удивлен поражениям мадридского "Реала" и "Барселоны" в Лиге чемпионов.

"Результаты Лиги чемпионов меня не удивляют. Я играю в этом турнире 12 лет и чувствую, как поднялся уровень. Каждая игра может быть опасной даже для больших команд.

Раньше, когда я говорил, как сложно выиграть матч, люди, возможно, меня не слушали. Вот почему, когда выходишь в Лигу чемпионов, нужно праздновать. Когда выигрываешь матч на групповом этапе, нужно праздновать. Когда попадаешь в четвертьфинал, нужно отпраздновать и отдать должное этому достижению", – сказал испанский специалист

Напомним, что во втором туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал" потерпел домашнее поражение от молдавского "Шерифа" (1:2), а "Барселона" разгромно проиграла "Бенфике" (0:3).

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