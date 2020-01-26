Гвардиола высказался об успехах "Ливерпуля" в нынешнем сезоне АПЛ
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об успехе "Ливерпуля" в АПЛ. Об этом сообщает Sky Sports.
Напомним, мерсисайдцы проиграли лишь 1 матч из 23-х в чемпионате Англии. Команда занимает 1 место в турнирной таблице, набрав 67 баллов.
"Ливерпуль" - феноменальный, невероятный клуб. Очевидно, что он может стать чемпионами АПЛ. Но он также бы мог стать и чемпионом Испании, и чемпионом Италии, и чемпионом Германии. Они будут чемпионами где угодно", - сказал Гвардиола.
"Сити" отстает от "Ливерпуля" на 16 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17