Гвардиола высказался об успехах "Ливерпуля" в нынешнем сезоне АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался об успехе "Ливерпуля" в АПЛ. Об этом сообщает Sky Sports.



Напомним, мерсисайдцы проиграли лишь 1 матч из 23-х в чемпионате Англии. Команда занимает 1 место в турнирной таблице, набрав 67 баллов.



"Ливерпуль" - феноменальный, невероятный клуб. Очевидно, что он может стать чемпионами АПЛ. Но он также бы мог стать и чемпионом Испании, и чемпионом Италии, и чемпионом Германии. Они будут чемпионами где угодно", - сказал Гвардиола.



"Сити" отстает от "Ливерпуля" на 16 баллов.

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