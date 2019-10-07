Гвардиола высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями о том, что "Ливерпуль" уверенно лидирует в АПЛ по итогам восьми туров.
"Ливерпуль" идёт без потерь по многим причинам. Но лучше не думать об этом. Лучше думать о следующем матче", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
Напомним, что "Ливерпуль" набрал 24 очка в 8 турах и опережает "Сити" на 8 баллов.
После международного перерыва "горожане" в гостях сыграют с "Кристал Пэлас", а "красные" на выезде сразятся с "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3