Гвардиола высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ

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Гвардиола высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями о том, что "Ливерпуль" уверенно лидирует в АПЛ по итогам восьми туров.

"Ливерпуль" идёт без потерь по многим причинам. Но лучше не думать об этом. Лучше думать о следующем матче", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что "Ливерпуль" набрал 24 очка в 8 турах и опережает "Сити" на 8 баллов.

После международного перерыва "горожане" в гостях сыграют с "Кристал Пэлас", а "красные" на выезде сразятся с "Манчестер Юнайтед".

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